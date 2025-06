Depois de abrirem em alta, o índice tecnológico Nasdaq acabou a perder 0,51% e o alargado S&P500 a recuar, ao passo que o seletivo Dow Jones Industrial Average avançou 0,08%.

"Encontramo-nos em situação onde as incertezas se intensificaram", comentou Adam Sarhan, da 50 Park Investments, em declarações à AFP.

O analista destaca em particular uma informação publicada no Wall Street Journal segundo a qual os EUA poderiam revogar as derrogações feitas a algumas empresas de semicondutores com fábricas na China.

Isso afetou "as ações tecnológicas, o que puxou o resto do mercado para baixo", apontou Sarhan.

As ações das empresas de semicondutores recuaram na sua maioria, à semelhança de Nvidia (-1,12%), Broadcom (-0,27%) e Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (-1,87%).

Por outro lado, "estamos em uma situação onde continuam as tensões no Médio Oriente. Não há cessar-fogo e receia-se que os EUA se envolvam" no conflito, realçou Adam Sarhan.

Donald Trump estimou, na sexta-feira, que os europeus não serão úteis para resolver a guerra entre Israel e o Irão, depois de uma reunião, em Genebra, entre ministros dos Negócios Estrangeiros europeus e iraniano.

Acrescentou ainda que o anúncio de duas semanas que fez, sobre o tempo que precisa para tomar uma decisão sobre a intervenção direta dos EUA no Irão, era um "máximo".

Com a situação no Médio Oriente, "os preços da energia são mais elevados, o que significa que a inflação deve aumentar, o que reduz as probabilidades de a Reserva Federal (Fed) reduzir as suas taxas", estimou Sarhan.

Na quarta-feira, a Fed decidiu manter a taxa de juro de referência inalterada pela quarta vez consecutiva.

O seu presidente, Jerome Powell, deu a entender que o banco central deveria manter a sua posição expectante, inquieta que está com a possibilidade de a inflação crescer devido às taxas alfandegárias decididas por Donald Trump.

RN // MAG

Lusa/fim