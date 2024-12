Além das novas viaturas, a Polícia de Segurança Pública recebeu também 196 alcoolímetros, no valor de 325 mil euros, e 220 bicicletas elétricas, de 510 mil euros, equipamentos entregues pela ministra da Administração Interna.

"Estas viaturas são importantes porque são necessárias. As viaturas policiais têm muita quilometragem e o desgaste é muito rápido. São um dos instrumentos necessários que os vários programas que a PSP e GNR fazem no cumprimento da sua missão, sendo necessário que tenham mais viaturas que venham substituir aquelas que estão há mais anos ao serviço", disse aos jornalistas Margarida Blasco.

No discurso, a ministra afirmou que estes novos carros dão "cumprimento às necessidades apontadas face à insuficiência do número de viaturas e a sua atualização, sendo um compromisso do Governo" o reforço de meios para "uma constante modernização da PSP".

A governante sublinhou que "um dos compromissos do Governo" com as forças de segurança "é apetrechar com mais meios".

As novas viaturas vão para os comandos de Lisboa, Porto, Braga, Setúbal, Unidade Especial de Polícia e direção nacional para reforçar as áreas de policiamento de proximidade, fiscalização da segurança rodoviária, segurança pessoal de altas entidades e investigação criminal.

Este investimento estava previsto na Lei de Programação de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças de Segurança, aprovada pelo anterior Governo e que se prolonga até 2026.

Na cerimónia, o diretor nacional da PSP, Luís Carrilho, destacou a importância da atribuição das viaturas para a polícia "cumprir ainda melhor a missão".

"É muito importante que as pessoas na PSP estejam motivadas e para estarem motivadas um dos fatores mais importantes é ter bom equipamento, infraestruturas", disse.

Na terça-feira, o Governo entregou à Guarda Nacional Republicana 253 veículos, 30 bicicletas e 875 alcoolímetros, num investimento de cerca de 10 milhões de euros.

