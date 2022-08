Num nota hoje divulgada, a PSP adianta que, entre 05 e 07 de agosto, no âmbito da "Operação Noite Segura é Noite Tranquila", 1.216 polícias realizaram 272 operações na sua área de jurisdição no continente e nas regiões autónomas, das quais 155 de fiscalização rodoviária e 83 a estabelecimentos de diversão noturna.

Das várias fiscalizações a estabelecimentos noturnos, resultaram 46 autos de contraordenação, enquanto no âmbito da prevenção rodoviária foram intercetados 4.135 veículos, que culminaram em 495 autos de contraordenação.

Na sequência destas ações foram apreendidas 04 armas de fogo, 12 viaturas, 131 doses individuais de canábis, 156 de heroína e 363 de haxixe.

A PSP destaca que, "além do enfoque nas ações de visibilidade policial, esta operação visou também um conjunto de ações de fiscalização direcionadas às zonas de diversão noturna, nomeadamente, fiscalização rodoviária, fiscalização de estabelecimentos, fiscalização de segurança privada e monitorização de aglomerados de cidadãos, com o intuito de promover e incrementar o sentimento de segurança dos cidadãos que frequentam essas mesmas zonas".

Durante o período de verão, a PSP aconselha os cidadãos a informarem a polícia da sua área de residência da ausência do domicílio, diretamente na esquadra ou por intermédio do sítio do programa Verão Seguro -- Chave Direta e que garantam que portas e janelas ficam bem trancadas.

Caso pretendam publicitar as ausências, nomeadamente através das redes sociais, a PSP aconselha que o façam após o regressar, bem como que solicite a alguém da sua confiança que recolha o correio para que a caixa não fique cheia.

"As redes de solidariedade entre vizinhos são um dos meios mais eficazes de prevenção: caso note pessoas estranhas nos acessos à residência de outra pessoa, tente contactá-la e alertá-la. Em caso de dúvida, alerte a esquadra da PSP mais próxima para despiste da situação", refere a PSP.

Os contactos das esquadras da PSP encontram-se permanentemente disponíveis no sítio oficial www.psp.pt.

