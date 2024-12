Em comunicado, ambas as forças de segurança explicam que as operações se prolongam até ao dia 02 de janeiro, abrangendo todo o período em que se prevê maior movimentação de pessoas e mais tráfego rodoviário.

A GNR refere que a Operação "Natal e Ano Novo 2024/2025" inclui ações de patrulhamento nos locais de maior afluência de pessoas, zonas residenciais, de diversão, industriais e comerciais, garantindo a segurança e tranquilidade públicas.

Paralelamente, serão realizadas ações de fiscalização e de segurança rodoviária, nos períodos do Natal e Ano Novo, nas vias com maior fluxo de trânsito, para garantir que as festividades e as deslocações decorram em segurança, em todo o território nacional.

Numa primeira fase, de prevenção e sensibilização, antes das festividades, a GNR aconselha as pessoas a informarem as autoridades da sua zona de residência quando se ausentarem de casa, verificar se o alarme de casa está devidamente ativado, nunca deixar portas e janelas abertas nem indícios que indiquem ausência.

Numa segunda fase, no período do Natal (entre os dias 20 e 26 de dezembro), que corresponde ao de maior afluência e concentração de cidadãos, o patrulhamento das estradas será dirigido para a prevenção, fiscalização, aconselhamento e segurança.

Durante o período de ano novo (entre os dias 27 de dezembro e 02 de janeiro de 2025), aumentará o patrulhamento em locais de festividades e concentração de pessoas.

Já a PSP apostará em ter maior visibilidade nas zonas de mais afluência de pessoas, nomeadamente zonas históricas e comerciais, aeroportos e demais interfaces de transportes públicos, zonas turísticas e de diversão noturna.

Lembra ainda que decorre até dia 20 de dezembro a operação "Montra Segura", precisamente com o propósito de reforçar a visibilidade e o policiamento de proximidade nas zonas comerciais, especialmente nas ruas que possuem "comércio tradicional", reforçando o sentimento de segurança de comerciantes e compradores.

Durante o período em que decorre a operação "Festas em Segurança", e uma vez que a época natalícia também se traduz em ausências prolongadas das habitações, para celebrar esta quadra noutros locais, a PSP irá disponibilizar a vigilância a residências particulares, à semelhança do que é feito aquando do programa "Verão Seguro". Para tal, os interessados deverão deslocar-se à esquadra da sua área de residência e formalizar esse pedido.

Tanto a PSP como a GNR sublinham a necessidade de, durante os períodos de ausência das residências, as famílias evitarem publicitar estas saídas, nomeadamente através das redes sociais, garantindo que deixam sempre portas e janelas fechadas.

Na área da segurança rodoviária, PSP e GNR vão estar particularmente atentas aos comportamentos de risco dos condutores, nomeadamente o excesso de velocidade, condução sob o efeito do álcool e manobras perigosas, assim como à utilização indevida do telemóvel, circulação correta na via mais à direita e à não utilização do cinto de segurança e/ou de cadeirinhas para crianças.

Na semana que antecede o Natal, a PSP recorda que a fiscalização incidirá também no controlo e segurança das fronteiras aéreas, bem como na atividade de segurança privada nos grandes centros urbanos.

As autoridades aconselham a que se planeie as viagens evitando os períodos do dia onde se prevê maior intensidade de tráfego, descanse de duas em duas horas, adeque a velocidade às condições meteorológicas, ao estado da via e ao volume de tráfego rodoviário e adote uma condução atenta, cautelosa e defensiva.

