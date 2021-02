Em comunicado, a PSP especifica que os autos têm a ver, desde logo, com incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário, da limitação de circulação entre concelhos e da obrigatoriedade do uso de máscaras em espaços públicos.

Outros autos estão relacionados com incumprimento da observância do dever de encerramento de instalações e estabelecimentos, dos horários de funcionamento dos estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação de serviços, das regras de funcionamento dos estabelecimentos de restauração e similares, da proibição de consumo de refeições ou produtos à porta do estabelecimento e das regras de consumo bebidas alcoólicas.

No mesmo período, foram encerrados três estabelecimentos, por incumprimento das normas estabelecidas.

Para as pessoas singulares, as coimas situam-se entre 200 e 1.000 euros. Já para as empresas, variam entre os 2.000 e os 20.000 euros.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.227.605 mortos resultantes de mais de 102,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 12.482 pessoas dos 720.516 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

