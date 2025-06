O cabeça de lista do PSD e também presidente da concelhia disse hoje à agência Lusa que a decisão foi tomada numa reunião da comissão política da estrutura partidária realizada na segunda-feira à noite, remetendo esclarecimentos para um comunicado divulgado.

"A Comissão Política do PSD Mafra comunica que, na sequência da decisão do presidente da Câmara Municipal de Mafra, Hugo Moreira Luís, de se apresentar às próximas eleições autárquicas com uma candidatura independente, foi deliberado retirar-lhe a confiança política", lê-se no comunicado, a que a agência Lusa teve acesso.

Questionado pela agência Lusa, Hugo Moreira Luís confirmou a intenção de apresentar uma candidatura independente: "Pondero avançar."

"A decisão representa uma quebra grave com os valores de militância e lealdade que sempre orientaram a atuação do PSD no concelho", refere, por seu turno, a comissão política concelhia.

Na segunda-feira, os órgãos locais do partido decidiram "retirar formalmente a confiança política ao presidente da câmara" e "orientar os vereadores eleitos pelo PSD para atuarem com independência em relação ao presidente, defendendo sempre o superior interesse da população e impedindo qualquer favorecimento de agendas pessoais".

A concelhia vai requerer ao partido "a abertura de um processo disciplinar para a cessação da militância de Hugo Moreira Luís e a sua exclusão de órgãos partidários regionais e nacionais".

O presidente da câmara, também ex-presidente da concelhia de Mafra do PSD, não quis comentar a posição do PSD expressa no comunicado.

O autarca não vê "impedimentos ao bom funcionamento dos órgãos autárquicos", a três meses do fim do mandato, e está convicto de que "os órgãos autárquicos saberão de forma responsável cumprir as suas competências tendo em conta as necessidades do concelho".

Na sua página da rede social Facebook, o PSD de Mafra divulgou posições conjuntas de solidariedade dos presidentes das freguesias e eleitos na assembleia municipal pelo partido, apesar de nem todos as terem subscrito.

Em fevereiro, a comissão política nacional do PSD aprovou a candidatura do presidente da Assembleia Municipal de Mafra, José Bizarro, como cabeça de lista nas autárquicas deste ano.

A apresentação pública da sua candidatura realizou-se a 24 de maio, com a presença do ministro e membro da comissão política nacional Miguel Pinto Luz.

Em novembro, a anterior comissão política concelhia do PSD de Mafra, então liderada por Hugo Moreira Luís, tinha anunciado que o autarca seria o cabeça de lista.

A decisão foi tornada pública depois de haver eleições internas disputadas entre Hugo Luís e José Bizarro para a escolha do primeiro nome da lista à câmara, tendo a maioria dos militares votado em Hugo Luís.

Hugo Luís esclareceu na ocasião à agência Lusa que as comissões políticas distrital e nacional "tinham conhecimento" do processo interno de escolha do candidato e apoiavam a sua candidatura.

Na corrida à presidência da Câmara de Mafra, no distrito de Lisboa, estão até agora Pedro Tomás (PS), José Bizarro (PSD), Cátia Almeida (CDU) e Nuno Carvalho (Chega).

Desde junho de 2024, a autarquia é presidida por Hugo Luís, na sequência da renúncia ao cargo de Hélder Sousa Silva, após a sua eleição para deputado ao Parlamento Europeu.

Desde as anteriores eleições autárquicas, em 2021, o executivo municipal é constituído por sete eleitos do PSD e dois do PS.

As eleições autárquicas ainda não têm data marcada, mas, segundo a lei, ocorrem entre setembro e outubro.

