No dia em que os inspetores do SEF realizam um protesto em frente à Assembleia da República contra a intenção do Governo em extinguir este serviço, o PSD recebeu-os "no interior do parlamento", como sublinhou o vice-presidente do partido e deputado André Coelho Lima.

"Esta é uma área de soberania, e para o PSD áreas de soberania não são área de política partidária, são área de entendimentos", afirmou, em declarações aos jornalistas na Assembleia da República.

O dirigente social-democrata registou "as diferenças de postura no Governo", recordando que, na semana passada, o ministro da Defesa disse que iria ler "aprofundadamente" as propostas do PSD nesta área e que "reconhecia posturas de entendimento".

"Na administração interna, área igualmente de soberania, temos da parte do ministro uma postura completamente oposta: quer fazer a reforma de uma importantíssima força de segurança sozinho, nas costas do parlamento e do debate político", criticou.

Coelho Lima apontou que, a propósito da forma de realização das autárquicas, António Costa "discordou frontalmente" do ministro Eduardo Cabrita na semana passada, dizendo acreditar que tal possa também acontecer nesta matéria.

"Já não é ao MAI, mas ao primeiro-ministro que pergunto: pretende ou não passar uma reforma numa área de soberania nas costas do parlamento e por baixo do tapete?", questionou.

SMA // JPS

Lusa/fim