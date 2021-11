PSD propõe recondução de Maria Lúcia Amaral para Provedora de Justiça e tem acordo do PS - Rio

O presidente do PSD, Rui Rio, confirmou hoje à Lusa que o partido vai propor a recondução de Maria Lúcia Amaral para Provedora de Justiça, numa eleição a realizar pelo parlamento e que conta com o acordo do PS.