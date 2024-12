Fonte oficial do PCP disse à Lusa que, entre os partidos com representação parlamentar, foram apenas convidados para o XXII Congresso do partido, em Almada, o PSD, o PS, o Livre, o Bloco de Esquerda, o PAN, bem como o Partido Ecologista "Os Verdes" - habitual parceiro de coligação eleitoral dos comunistas.

O PSD terá em Almada o seu vice-presidente da Comissão Política Nacional Carlos Coelho. Os deputados do PS João Torres, Eurídice Pereira e Ivan Gonçalves estão a representar os socialistas, adiantou o partido à Lusa.

O Bloco de Esquerda estará representado no encerramento do Congresso do PCP pelos antigos parlamentares Luís Fazenda e Mariana Aiveca. Do Livre, estão Sílvia Pais e Matias Feijoo a assistir ao discurso de encerramento de Paulo Raimundo.

Os ecologistas de "Os Verdes" estão representados por Dulce Arrojado, Afonso Luz, Victor Cavaco e Susana Silva. O PAN explicou à Lusa que, por impedimento de agenda, não conseguirá assegurar a presença de qualquer representante no Congresso, embora tenha sido convidado.

Como é habitual nos Congressos do PCP, os partidos mais à direita no hemiciclo - com exceção do PSD - ficam de fora da lista dos convidados para assistir ao último dia dos trabalhos.

O PCP encerra hoje o seu 22.º Congresso, em Almada, com a intervenção do secretário-geral, Paulo Raimundo.

No sábado, a proposta de composição do novo Comité Central do PCP foi aprovada pelos delegados ao Congresso do partido com 98,6% dos votos, contando com 959 votos a favor, seis contra e oito abstenções.

A Comissão Política e o Secretariado do PCP, órgãos executivos do partido, foram eleitos por unanimidade pelo novo Comité Central, assim como o secretário-geral, Paulo Raimundo.

