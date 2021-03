O nome de David Pato Ferreira, de 29 anos, foi revelado por Rui Rio numa conferência de imprensa no Porto, na terça-feira, na qual divulgou mais 50 nomes de candidatos às autárquicas homologados pela direção nacional do PSD.

Em declarações à agência Lusa, David Pato Ferreira afirmou que a política "não tem de ser bafienta, nem cinzenta" e que conta com a sua juventude a poder tornar mais "fresca, jovem e inovadora".

"Tenho a facilidade de não estar viciado com o sistema e com a forma de gestão pública dos últimos 40 anos e tenho, efetivamente, um grande amor pela minha terra e pelo meu concelho", afirmou.

Numa curta declaração, o candidato social-democrata sublinhou que outro grande objetivo passa por fazer com que o município de Vila Franca de Xira deixe de ser um dos "parentes pobres do distrito de Lisboa".

"Lisboa funciona entre o eixo Lisboa -Cascais e nós da cintura mais industrial do distrito somos sempre deixados um bocadinho para trás. É demográfico, mas também histórico. Eu tenho pena que nós não consigamos levar o concelho para um patamar de competitividade e de retenção das nossas pessoas de forma diferente, porque temos condições para isso", apontou.

David Pato Ferreira é licenciado em economia pelo Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa (ISEG), uma pós-graduação em Gestão e Liderança e um mestrado em Gestão Aplicada pela Universidade Católica Portuguesa.

O seu percurso profissional foi iniciado como auditor financeiro na KPMG, passando depois para a área de gestão de projeto numa multinacional portuguesa na área de sistemas de informação, estando atualmente ligado ao setor da indústria farmacêutica e da saúde.

Em termos políticos, foi eleito deputado na Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira em 2013.

O atual executivo de Vila Franca de Xira é formado por quatro vereadores do PS (mais o presidente) , um da coligação "Mais" (PSD/MPT/PPM), quatro da CDU e um do BE.

Segundo a lei, as eleições autárquicas decorrem entre setembro e outubro.

