Esta posição foi transmitida pelos deputados do PSD Duarte Pacheco e Hugo Carneiro, em conferência de imprensa, no parlamento.

"A vivacidade dos debates acontece porque há pergunta-resposta. Querem acabar com isso. Querem que seja feito um discurso a que o primeiro-ministro responde com outro discurso", declarou Duarte Pacheco.

Em causa está a alteração que os socialistas propõem ao artigo 225.º do Regimento, que na versão atual dá aos partidos a possibilidade de dividir em várias parcelas o tempo global de que dispõem para fazer perguntas e determina que "cada pergunta é seguida, de imediato, pela resposta do Governo".

O projeto de Regimento do PS estabelece que "no final do tempo de intervenção de cada partido segue-se, de imediato, a resposta do Governo".

Em nome do PSD, Duarte Pacheco disse esperar que o PS procure "um acordo alargado" sobre esta matéria e não utilize a sua maioria absoluta para rever sozinho o Regimento.

Questionados se há algum sinal de que o PS tenciona impor alterações ao Regimento não consensualizadas com o PSD, Hugo Carneiro respondeu que, para já, não têm "nenhuma indicação nesse sentido", enquanto Duarte Pacheco acrescentou: "O que estamos hoje também aqui a fazer é um apelo para que isso não aconteça".

IEL // JPS

Lusa/Fim