No final de um almoço com a embaixadora da Ucrânia em Portugal, Inna Ohnivets, na Assembleia da República, Rui Rio disse que essa posição deverá ser também "a tendência do Partido Popular Europeu", família europeia em que se integra o PSD.

Questionado se o Governo português já deveria ter dado esse passo, Rio disse compreender a prudência, mas pediu alguma rapidez.

"Eu percebo que é mais fácil a um partido da oposição tomar de imediato uma posição de princípio e que um Governo tem de ser mais prudente e tem de articular com restantes Estados Membros. Mas não me aprece que possa demorar muito tempo, sob pena de perder um dos efeitos úteis, que é a pressão sobre o presidente russo", afirmou.

