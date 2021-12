Na intervenção mais entusiástica na manhã do segundo dia do 39.º Congresso Nacional do PSD, o ainda deputado -- que apoiou Paulo Rangel nas diretas e está fora da lista às próximas legislativas -- apelou a que o PSD convença "os portugueses da importância de uma maioria político-social" para que não esteja dependente do PS.

"O que é que nos vamos fazer para transformar este país? Nós temos que ter a nossa alternativa clara. O PS nunca viabilizou na história um governo do PSD e teve várias ocasiões de o fazer", referiu.

O social-democrata recordou que o "PSD viabilizou governos do PS porque era irreconciliável o PS com o PCP e depois com o BE".

"Hoje temos o Chega e o Chega é irreconciliável com o PSD, portanto se o Chega é irreconciliável com o PSD, o PS tem a obrigação de fazer ao PSD aquilo que o PSD fez ao PS no passado", defendeu.

Em suma, para Cristóvão Norte, é "obrigação do PS viabilizar um governo do PSD caso esse governo do PSD seja minoritário".

"Convençamos os portugueses da importância dessa maioria político-social para que não estejamos dependentes do PS porque dependentes do PS seremos sempre seus reféns, não iremos avante. Viu-se, em 2019, o doutor Rui Rio quis estabelecer reformas estruturais com o PS e que resposta obteve", lembrou.

