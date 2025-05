De acordo com os dados da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI), e tendo em conta que faltam ainda apurar os votos dos círculos da emigração que só deverão ser conhecidos a 28 de maio, o Partido Socialista conseguiu nas legislativas deste domingo 1.394.501 votos, menos 417.968 do que nas eleições de 2024, ano em que chegou aos 1.812.469 votos.

O Chega conseguiu ser o partido que ganhou mais votos entre as duas eleições. No ano passado, este partido alcançou 1.169.836 votos e este ano subiu para os 1.345.575, mais 175.739 votos.

Nestas legislativas, apenas quatro partidos conseguiram mais votos do que nas eleições anteriores. A seguir ao Chega surge a AD, que conseguiu 1.951.792 votos, mais 84.779 do que em 2024, quando se fixou nos 1.867.013.

O Livre obteve mais 45.975 votos nestas legislativas - 204.676 em 2024 e 250.671 este ano -, uma subida que lhe valeu um grupo parlamentar de seis deputados, mais dois do que na legislatura anterior. Já a Iniciativa Liberal teve uma subida menos expressiva, com mais 10.464 votos - 319.685 em 2024 e 330.149 este ano.

No plano das descidas, além do PS, aparecem ainda o Bloco de Esquerda, o PAN e a CDU. O Bloco perdeu 163.103 votos de uma eleição para a outra, tendo passado de 282.314 votos em 2024 para 119.211, um resultado que se traduziu na perda de quatro deputados, tendo este partido perdido o seu grupo parlamentar. Já o PAN conseguiu manter uma deputada, apesar de ter perdido 45.235 votos (126.085 em 2024 e 80.850 em 2025).

A CDU foi o partido que perdeu menos votos. A coligação PCP/PEV teve 205.436 votos nas eleições do ano passado e nas legislativas deste domingo conseguiu 180.943 votos.

A AD venceu as eleições legislativas de domingo, com 89 deputados, enquanto PS e Chega empataram no número de eleitos para o parlamento, com 58 cada.

A Iniciativa Liberal continua a ser a quarta força política, com mais um deputado (9) do que em 2024, e o quinto lugar é do Livre, que passou de quatro a seis eleitos.

A CDU perdeu um eleito e ficou com três parlamentares, enquanto o Bloco de Esquerda está reduzido a uma representante, tal como o PAN que manteve um deputado.

O JPP, da Madeira, conseguiu eleger um deputado.

Estes resultados não incluem ainda os eleitores residentes no estrangeiro, cuja participação e escolhas serão conhecidas a 28 de maio.

RCV // JPS

Lusa/Fim