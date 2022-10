Em conferência de imprensa, na Assembleia da República, o líder parlamentar socialista, Eurico Brilhante Dias, afirmou também que as condições que tinham sido invocadas por Paulo Rangel para atenuar o seu apoio à posição tomadas pelo PPE no final de setembro acabaram por cair pouco depois - e que o próprio vice-presidente do PSD fez uma declaração de voto que coincide exatamente com a linha dominante no BCE em matéria de aumento das taxas de juro.

Na cópia da declaração de voto de Paulo Rangel, que foi distribuída pelo Grupo Parlamentar do PS aos jornalistas, lê-se: "Estas medidas extraordinárias devem ser circunscritas, excecionais e limitadas no tempo".

Ora, para Eurico Brilhante Dias, "a política precisa de seriedade na relação com os portugueses, o PSD não pode ter duas caras, não se pode manifestar preocupado em Lisboa com o aumento das taxas de juro e ser a favor desse aumento em Bruxelas".

Perante os jornalistas, o presidente do Grupo Parlamentar do PS referiu que na quarta-feira mostrou em plenário, na Assembleia da República, um documento político do PPE, de 29 de setembro em que se defendia a importância de um aumento das taxas de juro pelo BCE, "mas o PPD/PSD retorquiu que não estava de acordo e que colocava um conjunto de condições para a concretização desse aumento das taxas de juro".

"Hoje, apresento aqui uma emenda proposta pelo PPE em 04 de outubro passado, a qual dá substância ao que consta no documento de 29 de setembro e não só reforça a determinação que o BCE deve ter para aumentar as taxas de juro, como pede também que esse aumento das taxas de juro seja feito com velocidade. E mais: Todas as condições mencionadas por Paulo Rangel no documento de 29 de setembro caíram, não existem", contrapôs Eurico Brilhante Dias.

Ainda segundo o líder parlamentar do PS, a proposta de emenda foi apresentada por dois eurodeputados do PPE, teve votos favoráveis do PPE, mas foi chumbada por outros grupos parlamentares".

"Qual não é o nosso espanto quando se sabe que Paulo Rangel votou globalmente a favor do projeto e fez uma declaração de voto na qual não faz uma única vez menção ao aumento das taxas de juro, à posição do BCE, nem como isso é muito importante para salvaguardar o rendimento das famílias portuguesas", acusou.

