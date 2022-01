Os socialistas, liderados por Ana Catarina Mendes, já tinham tido uma votação significativa nas eleições de outubro de 2019, com 38,58% dos votos e nove deputados eleitos, aumentaram a votação em mais de seis pontos percentuais e garantiram a eleição de dez deputados no distrito de Setúbal.

O PSD manteve os três deputados eleitos em 2019 e passou a segunda força política do distrito, com 16,15% dos votos, por troca com a CDU (10,05%), que perdeu um dos três deputados eleitos nas anteriores eleições legislativas, tal como o BE (5,75%), que passou de dois para um deputado em Setúbal.

O deputado perdido pela CDU em Setúbal foi José Luís Ferreira, do PEV, o que também contribuiu decisivamente para o fim da representação daquela força política no parlamento.

No plano inverso, o Chega, que obteve 9,03% dos votos, é agora a quarta força política da região, à frente do BE, e tem um deputado eleito, Bruno Miguel de Oliveira Nunes.

A IL, sexta força política mais votada no distrito, conseguiu 5,13% dos votos e assegurou a eleição da primeira deputada por Setúbal, Joana Rita Madaleno Cordeiro.

Nas legislativas de 06 de outubro de 2019, o PS tinha assegurado a eleição de nove deputados (38,58% dos votos), a CDU três deputados (15,74%), o PSD também três eleitos (14,39%) e o BE dois deputados (12,11%). O PAN, com 4,44% dos votos, também elegeu uma deputada em 2019, Maria Cristina Pacheco Rodrigues, mas o cabeça de lista nestas legislativas, Vítor Pinto, ficou aquém dos votos necessários para ser eleito.

Com 745.593 eleitores inscritos, o distrito de Setúbal, que elege um total de 18 deputados, registou uma abstenção de 41,9% e uma alteração significativa na correlação de forças políticas.

Na lista do PS foram eleitos deputados Ana Catarina Mendes, João Gomes Cravinho, Eurídice Pereira, Jorge Sanches, António Mendonça Mendes, Maria Antónia Santos, André Pinotes Batista, Clarisse Campos, Fernando José e Ivan Gonçalves.

O PSD mantém os mesmos três deputados que já tinha em Setúbal, Nuno Carvalho, Fernando Negrão e Fernanda Velez, e a CDU terá apenas dois representantes, Paula Santos e Bruno Dias.

Com um único eleito por Setúbal há mais três forças políticas, o Chega, com o deputado Bruno Miguel de Oliveira Nunes, o BE, com Joana Mortágua, e a IL, com Joana Rita Madaleno Cordeiro.

GR // SF

Lusa/Fim