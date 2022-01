"Honra-nos muito termos conseguido a confiança maioritária dos açorianos. Contra a AD -- Aliança Democrática [coligação PSD/CDS-PP/PPM, que lidera o Governo Regional] conseguimos um dos melhores resultados dos últimos atos eleitorais para a Assembleia da República. Esta confiança significa uma grande responsabilidade. O PS fará um esforço de, continuamente, trabalhar para merecer essa confiança", destacou Vasco Cordeiro.

O líder do PS/Açores falava no domingo em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, num comentário aos resultados das eleições legislativas nacionais, que levaram os socialistas açorianos a reeleger três deputados para o parlamento nacional, e a AD a ocupar os outros dois lugares do círculo eleitoral -- os mesmos que estavam preenchidos pela candidatura do PSD em 2019.

Vasco Cordeiro frisou ainda que o trabalho dos eleitos pelos Açores será "para que a atuação da República seja cada vez mais uma correspondência com os desejos dos Açores".

"Seja na República, seja nos Açores, o que nos move é fazer dos Açores a melhor região do mundo para se viver", frisou, em declarações transmitidas em direto pela RTP/Açores.

O líder do PS/Açores observou que, para os socialistas, "estas eleições são eleições nacionais", notando que a AD apresentou o seu projeto "com o objetivo de reforçar o projeto político regional".

"Surpreende-nos que, após o ato eleitoral, já não seja assim. A cada um a sua coerência e a sua memória", observou o também ex-presidente do Governo dos Açores, que saiu derrotado das legislativas regionais de 2020 depois de PSD, CDS-PP e PPM terem feito um acordo pós-eleitoral e acordos de incidência parlamentar com o Chega e Iniciativa Liberal.

Questionado sobre se o resultado eleitoral da AD significava um cartão vermelho aos partidos do Governo, Vasco Cordeiro considerou que "foram eles que se meterem neste imbróglio", cabendo-lhes, por isso, esclarecer as "incongruências e contradições".

