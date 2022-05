Província moçambicana anuncia "medidas de bloqueio" face à cólera no Maláui

As autoridades de saúde da província de Tete, centro de Moçambique, anunciaram hoje ações de prevenção face a um surto de cólera no Maláui, que se alastrou às províncias moçambicanas da Zambézia e Sofala, também no centro do país.