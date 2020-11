Ao contrário das duas anteriores tentativas de manifestação, que foram reprimidas pela polícia, hoje os manifestantes, na sua maioria jovens, conseguiram concentrar-se no centro da cidade, no Largo 1.º de Maio, e apresentar as suas reivindicações.

Os jovens circularam pela rotunda do largo, fazendo ouvir palavras de ordem, criticando o Presidente da República João Lourenço, o MPLA (partido do poder) e a polícia e exibindo cartazes.