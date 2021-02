Em comunicado, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) informa que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu aviso amarelo para o grupo Ocidental do arquipélago, tendo em conta as previsões de precipitação por vezes forte entre as 12:00 (locais, 13:00 em Lisboa) e as 18:00 de terça-feira.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Tendo em conta estas previsões, o Serviço Regional de Proteção Civil recomenda que sejam tomadas medidas de autoproteção para estas situações meteorológicas.

