Um porta-voz da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) disse que as autoridades estão "à espera da luz do dia para colocar meios aéreos" em três incêndios, algo que deve acontecer pouco depois das 07:00.

De acordo com a ANEPC, a ocorrência mais preocupante continua a ser um incêndio que "continua bastante ativo" na região de Oliveira de Azeméis (Pinheiro da Bem Posta, Travanca e Palmaz).

Às 06:00, o incêndio estava a ser combatido por 428 operacionais, apoiados por 140 viaturas.

O fumo causado pelas chamas obrigou, no domingo à noite, à evacuação do hotel Vale do Rio, por precaução.

Um bombeiro da corporação de São Mamede de Infesta que combatia o incêndio morreu vítima de "doença súbita", apesar ainda ter sido assistido no local por uma equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Também ativo está o incêndio em Louriçal do Campo, no distrito de Castelo Branco, que está a ser combatido por 215 operacionais e 70 veículos no terreno, assim como o fogo em Penalva do Castelo, no distrito de Viseu, onde estão 116 operacionais e 31 veículos.

Por outro lado, disse o porta-voz da ANEPC, o combate ao incêndio no lugar de Outeiro, em Vila Verde, no distrito de Braga, "está a decorrer favoravelmente", estando a cargo de 70 operacionais e 22 veículos.

