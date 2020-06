Foram registados 3.134 novos casos (17 a mais que no dia anterior) nas últimas 24 horas, o que eleva a 160.696 o número total de pessoas infetadas pelo novo coronavírus no Irão, disse o porta-voz do Ministério da Saúde, Kianouche Jahanpour, na televisão estatal.

Com o registo da morte de 70 pessoas adicionais nas últimas 24 horas, "8.012 pessoas no total morreram (do vírus) desde o início da doença" no país, acrescentou Jahanpour.

Os primeiros casos de contaminação com o novo coronavírus no Irão foram anunciados em fevereiro.

Apesar do número oficial de mortes diárias estar abaixo de 100 nas últimas semanas, o número de novos casos anunciados pelas autoridades inicia uma tendência de alta desde 02 de maio.

Citado pela agência de notícias iraniana Isna, o ministro da Saúde do Irão, Said Namaki, declarou na terça-feira que "as pessoas se tornaram completamente imprudentes diante da doença".

Alguns especialistas estrangeiros, mas também várias autoridades iranianas, suspeitam que os números do Governo estejam subestimados.

O país começou a diminuir gradualmente as restrições e medidas para conter a propagação da epidemia em abril, a ponto de a vida retomar um curso quase normal na maioria das 31 províncias do país.

Apesar disso, o Khuzistão (sudoeste) voltou à "zona vermelha" no início de maio e nove outros permanecem em "alerta sanitário", disse hoje Jahanpour, sem mais detalhes.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 377 mil mortos e infetou mais de 6,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 2,6 milhões de doentes foram considerados curados.

