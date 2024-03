Criada em 2017 pelo fotojornalista da agência Lusa António Cotrim, "Uma Imagem Solidária" consiste na doação de uma fotografia (na medida de 30 x 40), que será depois adquirida pelo público, em troca de um donativo mínimo de 20 euros. O donativo reverte depois para uma associação, que varia de edição para edição.

A iniciativa vai decorrer na Fundação Portuguesa das Comunicações, tal como as restantes, no final maio, não estando para já acertado o dia. Também ainda não é conhecido o número de participantes.

"Este ano vamos apoiar os artistas, prestando a nossa homenagem a todos aqueles que, no passado, nos fizeram rir e chorar, que nos fizeram viajar e sonhar. Vamos dizer 'obrigado' e demonstrar o nosso reconhecimento por aqueles que dedicam a sua vida a fazer parte das nossas vidas", refere a organização do projeto.

"Foi com este objetivo em mente que a 'Imagem Solidária' se aliou para esta sua 7.ª edição com a Apoiarte - Casa do Artista cuja missão é, precisamente, apoiar e dignificar aqueles que exercem ou tenham exercido funções relacionadas com o setor artístico e cultural", indica.

O padrinho/embaixador desta edição será o ator, e presidente da Casa do Artista, José Raposo.

Esta iniciativa conta com o patrocínio do Presidente da República, da agência Lusa, da Fundação Portuguesa das Comunicações e ainda de Dell Technologies, Visapress, Colorfoto, FinePrint, TunetRadio, Guache Condomínios e Logotexto.

A organização refere que, "além de contribuir para uma causa nobre, esta iniciativa promove a arte da fotografia e valoriza o trabalho dos fotojornalistas e fotógrafos envolvidos na campanha solidária".

No ano passado, os donativos reverteram para uma instituição que apoia mulheres com deficiência vítimas de violência em Águeda, a Casa de Abrigo da CERCIAG.

