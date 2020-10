O movimento "Sou Dessas", criado pela estilista angolana Rose Palhares, promove este mês uma campanha denominada "SOU DESSAS que se cuida", desenvolvida em parceria com o Banco BNI e a Clínica Isabel Fançony, para sensibilizar as mulheres angolanas para a importância do diagnóstico precoce na prevenção do cancro da mama, refere a empresária num comunicado.

Segundo o Instituto Angolano de Controlo de Cancro, são diagnosticados em Angola cerca de 300 novos casos de cancro de mama, por ano.