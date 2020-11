Denominado "Elevate leadership", o programa da Academia Paul Harris do Distrito 1970 do Rotary International tem como parceiros a Universidade Católica -- Centro Regional do Porto e as fundações AEP e Manuel António da Mota, revelou Sérgio Almeida.

O governador do Distrito 1970 do Rotary International explicou que o objetivo é "fazer com que os participantes melhorem as suas competências enquanto líderes de si mesmos, nas várias dimensões da sua vida e que ao mesmo tempo possam aplicar a ética e os valores rotários na sua ação no mundo".