Projeto da Universidade de Coimbra prevê qualificar oito a 10 mil pessoas em quatro anos

A Universidade de Coimbra (UC) ambiciona diplomar, em quatro anos, entre 8.000 a 12.000 pessoas, no âmbito do projeto Living the Future Academy, financiado com 16,5 milhões de euros pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).