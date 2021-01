O projeto "tem por objetivo potenciar o espírito colaborativo de três jovens compositores, no processo de criação musical, proporcionando-lhes experiências de trabalho em contexto profissional, que cruzam a criação musical com outras expressões artísticas", adianta o comunicado do TNSC.

Este ano, entre os três compositores está, pela primeira vez, um não português, o moçambicano Estêvão Chissano, do Projeto Xiquitsi, que se junta a Inês Madeira Lopes, da Escola Superior de Música de Lisboa, e a Carlos Lopes, da Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo (ESMAE), do Porto.