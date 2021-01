"Considerando a dotação do programa, a taxa de compromisso é de 99% com uma execução de 74%", adiantou Maria do Céu Antunes, em resposta aos deputados, na comissão parlamentar de Agricultura e Mar.

De acordo com os dados revelados pela governante, já foram "realizados 512 milhões de euros, o que permitiu executar a 100% a contrapartida pública nacional", que tem origem no Orçamento do Estado.

O Programa de Desenvolvimento Rural de Portugal foi aprovado na sequência de decisão de Comissão Europeia em dezembro de 2014 e visa o apoio às atividades do setor agrícola assentes numa gestão eficiente dos recursos.

