"A 9.ª edição do programa de apoio à renda Porto Solidário rececionou um total 747 candidaturas, entre o dia de 19 de janeiro a 15 de fevereiro. Até ao momento, foram homologados 319 candidaturas, das quais 289 já começaram a ser apoiadas, encontrando-se as restantes em análise", revela a autarquia numa nota publicada na sua página oficial.

De acordo com o município, o valor médio do apoio situa-se atualmente nos 198,70 euros, estendendo-se por um período de 24 meses.

Dos beneficiários homologados nesta edição, 51% já auferiu de apoio em edições anteriores e cerca de 96,6% dos candidatos reside em habitação arrendada. Somente 3,4% apresenta encargos com prestação bancária.

As freguesias com maior preponderância de famílias que se candidataram foram a União de Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória (22,5%), Paranhos (21,9%), Campanhã (19,6%) e Bonfim (17,7%).

Criado em 2014, o programa Porto Solidário já apoio mais de 3.550 famílias, num total de 8.595 milhões de euros investidos.

Na 9.ª edição, a dotação orçamental ascendeu aos 750 mil euros de euros.

Recentemente, o Município do Porto delegou na Domus Social a gestão integral do programa Porto Solidário - Fundo Municipal de Emergência Social, pelo que o processamento e pagamento do apoio, a partir de abril de 2021, passam a ser assegurados por esta empresa municipal.

De acordo com a informação prestada pelo município em novembro, cerca de 1000 famílias estavam a beneficiar do programa municipal de apoio à renda, recebendo o valor médio mensal próximo dos 200 euros, durante um período de dois anos.

À data, numa nota na sua página oficial, a autarquia indicava que na 8.ª edição do Porto Solidário - Fundo Municipal de Emergência Social foram aprovadas todas as candidaturas elegíveis apresentadas, abrangendo um total de 615 famílias.

