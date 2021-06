De acordo com uma nota do FRESAN - Programa de Fortalecimento da Resiliência e da Segurança Alimentar e Nutricional em Angola, está prevista a vacinação de 200 mil bovinos na província do Namibe, 650 mil no Cunene e 560.200 na Huíla.

A campanha arrancou no passado dia 17 de março na Huíla, com a duração de 90 dias, seguindo-se o Namibe no dia 30 de abril, com a duração de 60 dias, e no Cunene no dia 26 de maio, durante 90 dias.

O programa tem como objetivo apoiar o reforço das medidas de sanidade animal, através da vacinação de 1.410.200 bovinos em 17 municípios de intervenção do FRESAN, salienta a nota, avançando que a sua intervenção é sobretudo na aquisição de equipamentos para o armazenamento e conservação das vacinas, de forma garantir uma rede de frio que salvaguarde as características iniciais para assegurar a imunidade.

O Instituto de Serviços de Veterinária (ISV) lidera a campanha de vacinação, que visa também melhorar a sanidade animal no sul de Angola, por meio da erradicação das principais doenças transfronteiriças.

O FRESAN identificou problemas na rede de frio, no que se refere ao transporte e manuseamento adequado das vacinas, em condições que salvaguardem a qualidade e eficácia imunobiológica.

"Identificada a necessidade, procedeu-se à análise do circuito, considerando o armazenamento nas instalações do ISV de cada província, os equipamentos disponíveis ao nível do armazenamento municipal e, finalmente, os equipamentos para o transporte e conservação durante o ato de vacinação nas mangas", salienta a nota.

Neste sentido, o FRESAN apoiou a campanha com a aquisição de duas câmaras de frio de 20 pés; a distribuição de 32 arcas frigoríficas e 64 garrafas de gás para a conservação ao nível municipal; 46 caixas térmicas de 15 litros e 11 de 26 litros, para as brigadas de vacinadores transportarem as vacinas para as mangas; 257 fatos de trabalho para tratadores de gado; a reparação de três câmaras frigoríficas para armazenamento provincial; a manutenção de dez viaturas da frota do ISV; e 88 acumuladores.

Na campanha estão envolvidos 50 técnicos do ISV e 328 tratadores de gado eleitos pelas comunidades, capacitados para prestar serviços de apoio ao ISV para a realização da campanha de vacinação.

"O programa FRESAN, cogerido pelo Camões, I.P. e financiado pela União Europeia, reconhece, desta forma, que o aumento da produção interna de proteína animal depende em grande medida de programas profiláticos de prevenção do surgimento de doenças, sendo a vacinação dos efetivos bovinos pertencentes aos pastores familiares de particular importância para a promoção da segurança alimentar", descreve o documento.

A campanha de vacinação obrigatória abarca quatro doenças endémicas no efetivo bovino do país: peripneumonia contagiosa dos bovinos, carbúnculo hemático, carbúnculo sintomático e dermatite nodular.

NME // JH

Lusa/Fim