Na nota divulgada pela Organização das Nações Unidas pode ler-se que o "PAM está extremamente preocupado com a escalada do conflito e a deterioração da situação da segurança alimentar em Cabo Delgado, Moçambique, onde mais de 300.000 pessoas fugiram das suas casas e aldeias, abandonando as suas plantações e [ficando] totalmente dependentes de ajuda humanitária".

O programa das Nações Unidas destacou que "necessita urgentemente de 4,7 milhões de dólares [quatro milhões de euros] por mês para ajudar os deslocados internos no norte de Moçambique" e alertou que as rações de alimentos podem vir a ser reduzidas a partir de dezembro, sem financiamento adicional.