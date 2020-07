Profissionais em teletrabalho sentiram que a pandemia afetou mais as suas vidas - estudo

Profissionais que estiveram em teletrabalho sentiram que a pandemia afetou "mais severamente as suas vidas", comparativamente com trabalhadores que continuaram a exercer a sua profissão presencialmente, concluiu um estudo do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra.