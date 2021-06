A Festa do Município de Proença-a-Nova volta a ser transmitida em formato 'online', numa emissão ao longo de quatro dias nas redes sociais.

"Os destaques recaem sobre a inauguração da Torre da Serra das Talhadas, projetada pelo arquiteto Siza Vieira, e a inauguração do alojamento local do Vale da Ursa, que resulta da requalificação da antiga escola primária desta aldeia, que serão transmitidas no dia 13 de junho, Dia do Município", refere, em comunicado, a autarquia.

A transmissão no Youtube e Facebook da Câmara de Proença-a-Nova arranca no dia 10, às 21:00, com a apresentação do livro ABC Localidades, uma compilação da rubrica que, entre 2013 e 2020, integrou a Agenda Cultural mensal e que destaca todo o património imaterial e material de cada uma das localidades do concelho.

"No ano em que se assinala os sabores tradicionais, o programa inclui a rubrica Sabores com Tradição com a apresentação das receitas tradicionais elaboradas pelas mãos de quem aprendeu com as gerações mais antigas", lê-se na nota.

O município de Proença-a-Nova promete, para breve, a divulgação de toda a programação e os respetivos horários para os quatro dias do Proença On Festa.

