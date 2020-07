A proposta é levada a discussão esta semana, ao plenário da sessão ordinária da Assembleia Nacional, após aprovação em reunião do conselho de ministros e prevê o desdobramento do Juízo de Trabalho do Tribunal de acesso final da Praia em primeiro e segundo juízos.

Segundo o relatório anual sobre a situação da Justiça, do CSMJ, no ano judicial 2018/2019 (01 de agosto a 31 de julho), o único juízo de trabalho recebeu 439 novos processos, enquanto 723 tiveram de transitar para o ano seguinte.