A procissão, que servirá para pedir a "intercessão de Nossa Senhora na construção da paz, irá também recolher donativos para a construção de uma capela de Nossa Senhora de Fátima perto das Portas de Brandeburgo", acrescentou o Santuário na sua página na Internet.

"A procissão de velas terá lugar na véspera do 105.º aniversário do milagre do sol. Nessa altura, queremos unir-nos à multidão de peregrinos em Fátima que estarão em oração nessa noite, esperando o dia 13 de outubro junto a Nossa Senhora e realizando também uma procissão de velas", lê-se numa nota enviada ao Santuário de Fátima pelo grupo de oração São João Baptista, de Krefeld, na Alemanha.

Na resposta, o reitor do Santuário de Fátima, Carlos Cabecinhas, escreveu que, "do ponto de vista espiritual, na queda do muro de Berlim" pode constatar-se "o triunfo do Coração Imaculado de Maria, como foi prometido em Fátima e que se vai revelando ao longo dos tempos".

"Como afirmou o Papa São João Paulo II, a Senhora de Fátima teve uma especial participação na vitória da paz e na condução de tantas nações para a liberdade, que o muro ainda hoje representa. Por isso, em Fátima, em fidelidade aos pedidos da Mãe de Jesus, rezamos continuamente pela paz, pela concórdia e pelo diálogo, para que a paz de Cristo seja uma realidade também nos nossos dias", acrescentou Carlos Cabecinhas.

A procissão das velas desta noite em Berlim reunirá também os habituais participantes da iniciativa "A Alemanha reza o terço", que semanalmente congrega 700 grupos e mais de 5.000 pessoas em toda a Alemanha na oração do Rosário em lugares públicos, informou o Santuário de Fátima.

