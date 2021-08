Os dois homens, de 26 e 30 anos, foram detidos na terça-feira em flagrante delito, após o desembarque em dois voos da TAP, que faziam o percurso Brasil--Lisboa-São Vicente, e são suspeitos da prática de crimes de tráfico internacional de drogas.

Segundo a PJ, os detidos, que transportavam cocaína no estômago, tinham o produto dissimulado um em 50 cápsulas, com 650 gramas, e o outro em 102 cápsulas, com 1.148 gramas.

Os dois homens foram apresentados ao Tribunal da Comarca de São Vicente que aplicou como medida de coação a prisão preventiva.

Estes dois elevam para quatro os cidadãos brasileiros detidos com droga em Cabo Verde, depois de há uma semana ter sido uma brasileira, 37 anos, que desembarcou no Aeroporto Internacional da Praia, com cinco quilos de cocaína, num fundo falso de uma mala de viagem.

Ainda na semana passada, outro brasileiro, de 20 anos, foi detido no aeroporto da Praia, na posse de 2,425 quilogramas de cocaína, dissimulada em vários objetos.

Estes dois últimos têm ainda em comum o facto de desembarcarem em voos que faziam o percurso São Paulo--Lisboa-Praia, estando agora indiciados da prática de crime de tráfico internacional de drogas.

