O palácio disse que o príncipe consorte foi internado no Hospital privado King Edward VII na noite de terça-feira como "uma medida de precaução" a conselho do médico e que deve permanecer no hospital por alguns dias de "observação e descanso".

Filipe, também designado por duque de Edimburgo, retirou-se das funções públicas em 2017 e raramente aparece em público.

Durante a pandemia de covid-19 na Inglaterra, tem estado a viver no Castelo de Windsor, nos arredores a oeste de Londres, acompanhado da rainha, com um grupo restrito de empregados para reduzir o risco de doença.

Há cerca de uma semana atrás foi divulgado que ambos receberam as primeiras doses respetivas vacinas contra a covid-19 em janeiro, juntamente com o restante grupo prioritário de maiores de 85 anos.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.419.730 mortos no mundo, resultantes de mais de 109,4 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 15.649 pessoas dos 790.885 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

