"Este ano, as Nações Unidas celebram o seu 75.º aniversário de existência como organização de cariz e vocação mundial", referiu Taur Matan Ruak na mensagem divulgada na sua página oficial na rede social Facebook.

"Aproveito a oportunidade para agradecer as observações de encorajamento do Secretário-Geral da ONU, para o reforço dos esforços coletivos como a única maneira de superar esta pandemia mundial", escreve.

O chefe do Governo timorense lamentou que a pandemia obrigue a que a Assembleia Geral decorra de forma virtual e sublinhou que Timor-Leste "tem conseguido evitar a propagação e as baixas da doença".

O Governo, explicou, "está agora a trabalhar com empenho e esforço para mitigar os impactos negativos causados por esta doença, preparando para o efeito um pacote de recuperação económica".

Timor-Leste está novamente livre de casos da covid-19, depois da recuperação do último de 27 pacientes infetados desde o início da pandemia.

O país está atualmente no seu quinto período de estado de emergência, tendo o Governo solicitado ao Presidente a sua renovação por mais 30 dias, com restrições nas entradas no país.

ASP // JMC

Lusa/Fim