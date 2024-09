"O primeiro-ministro tem estado a supervisionar a coordenação do combate aos incêndios que estão a atingir o país nesta conjuntura meteorológica extremamente difícil. Tem também mantido contactos com líderes da União Europeia e de parceiros europeus para garantir o apoio internacional necessário ao abrigo do Mecanismo Europeu de Proteção Civil", afirmou em comunicado.

De acordo com a mesma nota, o Governo afirma-se "plenamente empenhado no combate aos incêndios e o foco exigido pela situação levou o primeiro-ministro a cancelar os compromissos na agenda de hoje e de amanhã".

