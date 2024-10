"A decisão está tomada, mas não vai ser anunciada hoje", afirmou o chefe do executivo aos jornalistas, em declarações prestadas à entrada para a cerimónia do 79.º aniversário da PJ, na sede do órgão de polícia criminal, em Lisboa, e da inauguração do laboratório digital forense daquela polícia.

"Estou aqui pelo aniversário da Polícia Judiciária", limitou-se a acrescentar Luís Montenegro, apesar da insistência dos jornalistas.

O mandato de Luís Neves como diretor nacional da PJ já terminou em junho, mas continua ainda em funções, sem que o Governo tenha até ao momento prestado esclarecimentos sobre uma eventual recondução ou saída do atual diretor.

