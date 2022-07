Até ao momento não se conhecem mais detalhes sobre a declaração política, nem a hora a que será feita.

De acordo com as estações de televisão britânicas BBC e Sky News, Johnson vai apresentar hoje a "demissão de líder do Partido Conservador", o que significa também demitir-se do cargo de chefe do governo.

Segundo Chris Mason, editor de Política da BBC, Boris Johnson deve manter-se em funções até ao "outono".

Na quarta-feira, o primeiro-ministro comunicou ao governo que não se ia demitir.

Entretanto, a nova ministra da Educação britânica, Michelle Donelan, nomeada na quarta-feira, anunciou a demissão do cargo e o novo ministro das Finanças, Nadhim Zahawi, apelou a Boris Johnson para "se demitir".

"Primeiro-ministro, no fundo sabe que é a melhor coisa a fazer: demita-se agora", disse Zahawi, que substituiu na quarta-feira o responsável pelas Finanças Rishi Sunak.

O apelo de Zahawi foi transmitido através de uma mensagem difundida pela rede social Twitter e dirigida publicamente ao primeiro-ministro.

Por enquanto, Zahawai não comunicou se vai manter-se no executivo.

A nova ministra britânica da Educação apresentou hoje a demissão depois de ser conhecida a decisão do ministro para a Irlanda do Norte.

Brandon Lewis demitiu-se hoje em protesto contra a continuidade do primeiro-ministro, Boris Johnson, sendo que mais de 40 membros do executivo apresentaram a demissão desde quarta-feira.

Lewis disse que "lamenta profundamente" deixar o executivo, frisando que "de um governo se espera honestidade, integridade e respeito mútuo".

Hoje, pouco depois de se conhecer a decisão de Brandon Lewis, também apresentaram a demissão o secretário de Estado da Segurança, Damian Hinds, e a secretária de Estado do Tesouro, Helen Whateley, além da nova ministra da Educação.

PSP // PAL

Lusa/fim