"É um primeiro lote destinado a um combate que transcende atualmente quaisquer fronteiras, o combate para pôr termo à situação pandémica que enfrentamos atualmente", disse o embaixador de Portugal em Díli, José Pedro Machado Vieira.

Além das vacinas, o carregamento enviado inclui ainda material médico, nomeadamente seringas e agulhas, esperando-se novas remessas nos próximos meses.

As vacinas chegaram a Díli a bordo de um Boeing 767-300 da euroAtlantic airways (EAA), empresa que desde o inicio da pandemia tem realizado vários voos entre Lisboa e Díli, sendo, em alguns momentos, uma das poucas alternativas para os portugueses viajarem entre as duas cidades.

O voo de hoje trazia a bordo cerca de 70 pessoas, regressando na quarta-feira a Lisboa com quase 190 passageiros.

Em comunicado divulgado na segunda-feira, o Ministério dos Negócios Estrangeiros explica que, "com esta ação, conclui-se o primeiro ciclo de envio de vacinas para os PALOP e Timor-Leste".

A medida insere-se "no compromisso político de disponibilizar àqueles países", os principais parceiros de cooperação, "pelo menos 5% das vacinas contra a covid-19 adquiridas por Portugal, iniciativa igualmente enquadrada na segunda fase do Plano de Ação na resposta sanitária à pandemia de covid-19 entre Portugal e os países africanos lusófonos e Timor-Leste".

A operacionalização desta ação, aponta-se ainda no texto, "é resultado do esforço conjunto do Ministério dos Negócios Estrangeiros, designadamente através do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua e da Embaixada de Portugal em Díli, e do Ministério da Saúde, através da Direção-Geral da Saúde (DGS), da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed) e da Task Force do Plano Nacional de Vacinação contra a covid-19 em Portugal".

No sábado, o primeiro-ministro português, António Costa, anunciou, em Luanda, que Portugal vai triplicar a oferta de vacinas aos PALOP e Timor-Leste, passando de um para três milhões de doses, no combate à covid-19.

Na conferência de imprensa final, após o encerramento da XIII Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), António Costa recordou que Portugal se tinha comprometido a oferecer 5% do total de vacinas, mas as contas mais recentes permitem disponibilizar quatro vezes mais.

No caso dos PALOP e de Timor-Leste, o Governo português vai "triplicar e passar de um milhão para três milhões o número de vacinas a distribuir", referiu Costa.

"De acordo com aquilo que é o cálculo que nós temos de vacinas que vamos poder disponibilizar", será possível doar "um total de quatro milhões de vacinas", explicou.

"Por isso, temos mais um milhão que afetaremos a outros programas, designadamente poderemos alargar ao Brasil, aos países da América Latina ou poderemos simplesmente integrar o mecanismo Covax, sem nenhum destinatário específico", disse António Costa.

A bordo do avião de hoje vieram ainda as cinzas de um cidadão português, José Valverde, antigo funcionário da RTP que viveu vários anos em Timor-Leste e que acabou por falecer em Portugal, tendo expressado o desejo de poder regressar a Díli.

Timor-Leste tem atualmente 766 casos ativos em todo o país, com um total de 26 mortes e 10.142 casos acumulados desde o início da pandemia.

A nível nacional e até segunda-feira, 250.644 pessoas (33,2% da população com mais de 18 anos) receberam a primeira dose da vacina e 56.627 pessoas (7,5%) já completaram a vacinação.

No município de Díli, já foi administrada a primeira dose da vacina a cerca de 56,9% da população com mais de 18 anos (121.841 pessoas) e já têm as duas doses cerca de 20,5% (43.982 pessoas).

