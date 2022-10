Uma reuniãode Meloni com a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, foi confirmada para a próxima quinta-feira pelo porta-voz da Comissão Europeia, Eric Mamer, estando também agendado, para o mesmo dia, um encontro com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

Meloni, líder do partido pós-fascista e eurocético Irmãos de Itália, sublinhou, no seu primeiro discurso ao parlamento italiano, feito na terça-feira, que o seu Governo pretende manter-se próximo quer da União Europeia (UE) quer da NATO.

A Itália é "parte integral da Europa e do mundo ocidental", garantiu aos deputados.

Na semana a seguir, Giorgia Meloni irá à cidade egípcia de Sharm el Sheikh, para a Cimeira da ONU sobre o Clima (COP27) e, depois, à ilha indonésia de Bali para o G20, que reúne os ministros das Finanças e líderes dos bancos centrais das 19 maiores economias do mundo e a União Europeia, adiantou o seu gabinete.

De acordo com a mesma fonte, Meloni estará nos dias 07 e 08 de novembro à frente da delegação italiana presente no Egito, viajando depois para Bali, onde estará nos dias 15 e 16 de novembro.

Meloni tomou posse do Governo no sábado passado, depois de vencer as eleições de 25 de setembro, à frente de uma coligação de direita e extrema-direita que inclui o líder do partido Liga, Matteo Salvini, e o do Força Itália, Sílvio Berlusconi.

