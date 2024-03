A nova previsão divulgada hoje no Boletim Macro-Fiscal do Ministério das Finanças do Brasil é igual às previsões apontadas em novembro de 2023.

Depois de ter caído 3,3% em 2020, fruto das condicionantes provocadas pela pandemia da covid-19, em 2021 a economia brasileira cresceu 4,9%, subiu 3% em 2022 e 2,9% em 2023.

O aumento do Produto Interno Bruto (PIB) do país estabilizará a partir de 2026, com uma expansão média anual de 2,5%, de acordo com o Ministério das Finanças.

O crescimento económico do Brasil a partir do próximo ano, segundo o documento, está condicionado à consolidação da reforma tributária promovida pelo Governo brasileiro, que foi aprovada no ano passado pelo Congresso e deve ser regulamentada na atual legislatura.

A previsão da produção agrícola para este ano foi alterada do crescimento de 0,5% previsto em novembro de 2023 para uma retração de 1,3% projetada no boletim de março, em consequência da quebra da colheita de cereais.

Quanto à inflação, deverá ser de 3,5% este ano e 3,10% em 2025.

MIM // MLL

Lusa/Fim