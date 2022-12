"Vamos lançar a construção do século na Turquia com o apoio que pedimos em nosso nome pela última vez ao nosso povo em 2023", afirmou o Chefe de Estado turco durante um discurso em Samsun, no norte do país, sugerindo que se vencer as eleições de 2023, será seu último mandato.

"Vamos entregar esta bandeira sagrada aos nossos jovens", acrescentou.

Com a aproximação das eleições presidenciais e legislativas marcadas para junho próximo, Erdogan, no poder desde 2003 e o seu partido islamo-conservador, o AKP, esperam manter as rédeas do país.

Mas o Presidente turco tem pela frente muitos desafios, entre eles, a inflação que chegou a 84,4%.

Em outubro, Erdogan reiterou o seu antigo desejo de preparar uma nova Constituição turca que seja "democrática, simples e visionária".

Este projeto foi entendido por alguns observadores como um desejo de alterar o limite máximo de dois mandatos presidenciais, previsto pela atual Constituição turca.

