O decreto, publicado hoje no Jornal da República, nomeia Armanda Berta dos Santos para o cargo de vice primeira-ministra, funções que vai acumular com as de ministro da Solidariedade Social e Inclusão (MSSI).

É ainda nomeado Fidelis Magalhães, que ocupava o cargo de ministro da Reforma Legislativa e Assuntos Parlamentes, para o cargo de ministro da Presidência do Conselho de Ministros, enquanto Francisco Jerónimo assume o cargo de ministro dos Assuntos Parlamentares e Comunicação Social.

Fernando Hanjam foi nomeado ministro das Finanças, Miguel Pereira de Carvalho foi nomeado ministro da Administração Estatal e Odete Belo assume o cargo de ministra da Saúde.

O chefe de Estado nomeou ainda Júlio Sarmento da Costa 'Meta Mali', como ministro dos Assuntos de Combatentes da Libertação Nacional e Pedro Reis como novo ministro da Agricultura e Pescas.

Os membros do executivo, que tomam posse na sexta-feira, são o primeiro grupo de novas nomeações para o Governo que conta agora como uma nova maioria parlamentar, apoiada pela Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin), pelo Partido Libertação Popular (PLP), pelo Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO) e pelo Partido Democrático (PD), que em conjunto representam 41 dos 65 deputados.

Berta dos Santos é do KHUNTO, Fidelis Magalhães do PLP, Meta Mali do PD e os restantes foram nomeados pela Fretilin.

As nomeações surgem no quadro da revisão da lei orgânica do Governo, promulgada a 25 de maio pelo Presidente da República e que prevê ainda um segundo vice-primeiro-ministro, que acumulará as funções de ministro do Plano e Ordenamento.

O cargo do outro vice primeiro-ministro será ocupado por um membro da Fretilin.

Vários cargos no Governo liderado por Taur Matan Ruak (PLP) estão ainda por preencher, devendo ocorrer novas nomeações nas próximas semanas.

