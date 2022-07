Em declarações à imprensa, à margem da assinatura de vários acordos bilaterais entre a África do Sul e a Costa do Marfim, em Pretória, Vincent Magwenya, porta-voz do Presidente sul-africano, adiantou que Ramaphosa enviou "uma resposta por escrito à Provedora da República na manhã de hoje", sem avançar detalhes.

O porta-voz presidencial justificou o atraso por motivos de agenda do chefe de Estado sul-africano.

"Não foi o caso de o Presidente demorar a responder às perguntas, foi apenas o caso de ter uma agenda muito lotada, em que tinha várias prioridades para atender", referiu Vincent Magwenya, à imprensa local.

Por seu lado, o porta-voz da Provedoria da República, Oupa Segalwe, confirmou à imprensa sul-africana a receção da resposta por escrito do Presidente Ramaphosa, escusando prestar declarações sobre a investigação.

A Provedora da República, Busisiwe Mkhwebane, suspensa por Ramaphosa desde janeiro, ameaçou esta semana intimar o Presidente da República sul-africano sobre o alegado furto milionário na sua fazenda de Phala Phala, província de Limpopo, de elevadas somas de dinheiro em moeda estrangeira.

Ramaphosa tinha sido inicialmente solicitado a responder à Provedoria no mês passado.

A instituição abriu uma investigação em junho, depois de Ramaphosa ter sido acusado de ter ocultado o roubo de elevadas somas de dinheiro na sua propriedade agrícola.

Ramaphosa, que procura nova reeleição em dezembro como líder do Congresso Nacional Africano (ANC, no poder), admitiu o roubo, mas nega as alegações, dizendo que denunciou o assalto à polícia.

O Presidente sul-africano também contestou os valores referidos, assegurando que o dinheiro resultou da venda de gado.

A denúncia, feita no passado mês de junho numa esquadra de polícia em Joanesburgo pelo ex-chefe de inteligência Arthur Fraser, que é próximo do ex-Presidente Jacob Zuma, alega que Ramaphosa havia escondido o roubo de "aproximadamente 4 a 8 milhões de dólares" da sua fazenda em Phala Phala, segundo o documento de acusação consultado pela Lusa.

O ex-chefe de inteligência sul-africano acusa Ramaphosa de esconder o roubo da polícia e o dinheiro das autoridades fiscais, de ter organizado o sequestro e interrogatório dos ladrões, e de os subornar para permanecerem em silêncio.

