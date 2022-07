"Todos os órgãos com responsabilidade neste processo, sabiam desde 2021, com a aprovação do novo pacote [de lei eleitoral, que em 2022, neste período, haveriam de realizar-se eleições", sublinha o comunicado do gabinete do chefe de Estado são-tomense enviado à Lusa.

O comunicado refere que "por imperativo legal, as eleições devem realizar-se num domingo, entre 22 de setembro e 14 de outubro", sendo que "as três datas possíveis e conhecidas previamente por todos os atores políticos, eram 25 de setembro, 02 ou 09 de outubro".

"A Presidência da República exorta ainda as instituições, a sociedade civil, a comunicação social, os partidos e os movimentos políticos e os cidadãos, a participarem e a colaborarem em mais este ato da nossa história, com serenidade, cordialidade e respeito institucional mútuo, sentido de Estado, para que estas eleições se realizem num clima de harmonia, responsabilidade, paz social e tranquilidade".

Além disso, "a Presidência da República agradece, em nome do povo de São Tomé e Príncipe, aos parceiros internacionais pelos apoios já concedidos para a realização destas eleições e exorta a todos os são-tomenses, em particular, os da diáspora, para seguirem e participarem neste processo eleitoral, celebrando esta conquista da democracia" que pela primeira vez permitirá aos cidadãos residentes no estrangeiro eleger deputados à Assembleia Nacional.

