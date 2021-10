O encontro entre o Presidente da República, Carlos Vila Nova, e a representante da OMS em São Tomé e Príncipe, Anne Ancia, acontece dois dias após a visita que o chefe de Estado efetuou ao principal hospital do país, onde constatou várias necessidades e defendeu medidas urgentes.

"Falamos da necessidade de grande reforma no setor da saúde, sobretudo para assegurar que todas as doenças, todos os sofrimentos da população possam ser respondidos ao nível da saúde de uma forma abrangente", revelou Anne Ancia, à saída do encontro na Presidência da República.

A representante da OMS disse que também analisou com o Presidente da República a "necessidade de transformar as ofertas dos serviços de saúde, não para uma ou duas doenças, mas para todas as doenças", bem como o reforço do serviço da saúde para "prevenir as doenças não transmissíveis que neste momento constituem a primeira causa de mortalidade e morbilidade no país".

Anne Ancia revelou que abordou com o chefe de Estado "a necessidade de aumentar o apoio logístico à manutenção das infraestruturas" e dos equipamentos dos serviços da saúde.

"Há muitas vezes grandes esforços que são feitos para reabilitar infraestruturas ou oferecer novos equipamentos, mas isso não é suficiente", explicou a representante da OMS, acrescentando que há necessidade de "uma abordagem a médio e longo prazo para que essas infraestruturas possam ser reabilitadas de uma maneira atempada" para que "possam continuar a servir a população".

Anne Ancia também abordou com Carlos Vila Nova o problema da malária e dos "grandes esforços que foram feitos até agora" por São Tomé e Príncipe, reiterando ao chefe de Estado "a necessidade de se reestimular os esforços e apoios para continuar a luta para eliminar a malária no país", sobretudo após um surto da doença na semana passada numa comunidade na ilha do Príncipe.

Em final de setembro a OMS anunciou que São Tomé e Príncipe atingiu o "primeiro objetivo global para a vacinação contra a covid-19, vacinando mais de 10% da sua população até finais de setembro de 2021".

Este "sucesso conseguido pelo país" foi um dos temas do diálogo entre a representante da OMS e o chefe de Estado são-tomense.

Anne Ancia destacou que registou "muito interesse do Presidente da República para o setor da saúde" e reafirmou "total apoio e acompanhamento da Organização Mundial da Saúde para o trabalho que tem que ser feito para melhorar a saúde e o bem-estar da população de São Tomé e Príncipe".

JYAF // LFS

Lusa/Fim