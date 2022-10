"Está marcada para amanhã (segunda-feira) uma reunião do presidente com os membros permanentes do Conselho de Segurança", disse o porta-voz de Putin, Dmitry Peskov.

A reunião ocorre dois dias depois da explosão que danificou a ponte da Crimeia, uma infraestrutura que é considerada um símbolo da anexação da Crimeia e importante para o presidente Vladimir Putin.

Três pessoas morreram na explosão que ocorreu na ponte que liga a Rússia continental a esta península ucraniana anexada em 2014.

PLI // ACL

Lusa/Fim